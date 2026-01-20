Заслуженная артистка России Лариса Крамер умерла в возрасте 84 лет

Заслуженная артистка России Лариса Крамер скончалась в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина — филиала Национального драматического театра России (Александринского театра). В театре уточнили, что артистка ушла из жизни 20 января

Ушла из жизни удивительная актриса, яркая звезда псковской сцены, чьим талантом восхищалось не одно поколение зрителей. В труппе Псковского театра Лариса Крамер служила искусству 55 лет — с 1961 по 2016 годы, — говорится в сообщении.

Крамер сыграла более 150 ролей, создала галерею сценических образов с непростой судьбой и стойкими принципами. В 1997 году актриса награждена Орденом Почета.

Ранее стало известно, что в возрасте 47 лет из жизни ушел известный по ролям в сериалах «След», «Девушки с Макаровым», «Кулагины», «Невский» и «СашаТаня» актер Дмитрий Марфин. Его коллега Валерия Варченко сообщила, что артист умер на остановке в Тольятти, у него оторвался тромб. Марфин начал карьеру в киноиндустрии в 2006 году. В его фильмографии — роли не только в уже названных сериалах, но и в таких известных проектах, как «Свои», «Шеф. Возвращение» и «Скорая помощь».