23 января 2026 в 17:07

Путин раскрыл, когда Россия должна получить новый атомный ледокол

Путин: атомный ледокол «Лидер» должен быть достроен к 2030 году

Строительство атомного ледокола «Лидер» на Дальнем Востоке идет согласно графику, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в МФТИ. Глава государства выразил уверенность, что судно будет введено в эксплуатацию к 2030 году, передает пресс-служба Кремля.

Стройка идет нормально, в график, к 2030 году, уверен, мы этот ледокол получим, — сказал Путин.

Ранее ледокол «Москва» начал свою работу в Магаданском морском торговом порту. Как сообщил журналистам представитель портовой администрации, судно будет заниматься ледовой проводкой и расчисткой акватории. Прибытие ледокола связано с формированием припая в бухте Нагаева после необычно теплого декабря. Нынешняя зима в регионе отличается поздним ледообразованием из-за череды теплых циклонов, прошедших в последний месяц года.

До этого сообщалось об изготовлении первой партии ядерного топлива для новейшего атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Закладка и строительство головного судна состоялись 24 ноября 2020 года. Предельная стоимость строительства ледокола составляет 127,5 млрд рублей.

