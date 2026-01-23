В СК раскрыли, почему красноярский подросток похитил 3 млн рублей у отца Подросток из Красноярска похитил 3 млн рублей у отца по указанию неизвестных

Подросток, который пропал в Красноярске, но вскоре был найден, похитил 3 млн рублей из дома своего отца по указанию неизвестных, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. 14-летний юноша был обнаружен в съемной квартире вместе с девушкой. Они передали похищенные деньги мошенникам.

В ходе расследования установлено, что 22 января 2026 года подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 млн рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам, — сообщили в ведомстве.

Следователи во взаимодействии с оперативными службами нашли подростка и девушку в съемной квартире в Красноярске, которую им арендовали неизвестные. Угрозы его жизни и здоровью нет. В ходе работы также установлены номер такси и личность водителя, на котором перемещались молодые люди, а также найдены другие свидетели.

Ранее стало известно, что спутницей 14-летнего подростка, которого с вечера 22 января искали в Красноярске, была 18-летняя девушка из Сургута. Она также находилась под влиянием мошенников.