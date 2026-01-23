Стало известно, с кем был в квартире пропавший подросток

Спутницей 14-летнего парня, которого с вечера 22 января искали в Красноярске, был на арендованной квартире с девушкой из Сургута, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ей 18 лет.

С мальчиком была девушка, ей 18 лет. Она приехала из Сургута. Они оба находились под влиянием мошенников, — сказали в ведомстве.

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома вечером в четверг, 22 января, с неизвестным человеком, а его отец в тот же день получил в мессенджере требование выкупа и видеообращение сына с просьбой о помощи. На следующий день мужчина обратился в полицию. По факту похищения было возбуждено уголовное дело. Днем 23 января мальчика нашли в арендованной квартире. Отец мальчика, не намерен наказывать сына. Подростка везут в отдел регионального следственного управления. Туда же доставят его отца.

