23 января 2026 в 14:58

Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка

Найденного в Красноярске подростка и его отца доставят в СК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пропавшего подростка, найденного с девушкой в квартире в Красноярске, везут в отдел регионального следственного управления, сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Туда же доставят его отца.

Подростка везут в отдел к нам, отца тоже везут, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 22 января мальчик ушел из дома с неизвестным человеком. Вечером его отцу пришло сообщение о похищении подростка с требованием выкупа в размере $350 тыс. (26 млн рублей). После следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений». Затем отец похищенного заявил о пропаже 3 млн рублей из сейфов.

Позже стало известно, что следователи начали рассматривать еще одну версию пропажи 14-летнего мальчика — инсценировку похищения. Похитители требуют у отца ребенка свыше 26,5 млн рублей в качестве выкупа. По данным правоохранителей, отцу подростка отправили видео, снятое на фоне голой стены. На нем мальчик выглядит невредимым и спокойно просит отца выполнить все требования злоумышленников.

пропавшие
подростки
Красноярск
СК РФ
