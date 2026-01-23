Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 08:45

Отец похищенного в Красноярске школьника обнаружил вскрытые сейфы

Отец похищенного в Красноярске школьника заявил о пропаже 3 млн рублей из сейфов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отец похищенного в Красноярске 14-летнего школьника заявил о пропаже 3 млн рублей из сейфов, сообщает краевая прокуратура. По данным ведомства, мужчина также получил от похитителей видео с требованием выкупа в 30 млн рублей.

Предварительно установлено, что вчера поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали 3 млн рублей. Позже отец получил видео с просьбой мальчика выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 10 раз больше похищенной суммы, — говорится в сообщении.

Сейчас следователи проверяют версию, согласно которой подросток может находиться под влиянием мошенников. Также возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «д», «з» части 2 статьи 126 УК (похищение несовершеннолетнего по предварительному сговору и из корыстных побуждений).

Ранее в Сети появились кадры похищения школьника. На записях видно, как подросток уходит из коттеджного поселка Серебряный Бор в сопровождении неизвестного мужчины в черной куртке с капюшоном. Позже родителям прислали видеообращение самого мальчика с просьбой выполнить условия преступников. Отец подростка — крупный красноярский предприниматель.

