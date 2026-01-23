Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 08:22

Момент похищения сына красноярского бизнесмена попал на видео

В Сети появилось видео похищения сына красноярского предпринимателя Капли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сети появились кадры похищения 14-летнего Николая Капли в Красноярске, сообщает Telegram-канал Shot. На записях видно, как подросток уходит из коттеджного поселка «Серебряный бор» в сопровождении неизвестного мужчины в черной куртке с капюшоном.

Позже преступники прислали родителям видеообращение с участием их сына и с просьбой выполнить условия преступников. Отец подростка — крупный красноярский предприниматель Андрей Капля.

Следствие изучает полученные видеоматериалы для идентификации личности похитителя и установления местонахождения заложника. Правоохранительные органы незамедлительно возбудили уголовное дело, к поискам привлечены волонтеры и оперативные службы региона.

Ранее стало известно, что в Казани полиция разыскивает ребенка, которого неизвестные увезли на белой иномарке. Инцидент произошел на проспекте Ильгама Шакирова, откуда несовершеннолетнего, по предварительной информации, похитили.

