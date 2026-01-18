В Казани ищут похищенного ребенка «112»: в Казани ищут похищенного незнакомцами на иномарке ребенка

В Казани полиция разыскивает ребенка, которого неизвестные увезли на белой иномарке, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на проспекте Ильгама Шакирова, откуда ребенка, по предварительной информации, похитили.

Родители несовершеннолетнего уже обратились в правоохранительные органы. В городе проводятся оперативно-разыскные мероприятия, силовики устанавливают личности правонарушителей и местонахождение автомобиля.

Ранее в Искитимском районе пропал 14-летний мальчик, который 7 января ушел на прогулку из деревни Бурмистрово и не вернулся. Мать ребенка сообщила, что он оставил телефон дома, а в последний раз его видели в компании друга из Новосибирска. Ранее он уже совершал попытки ухода из дома.

До этого в Прокопьевске Кемеровской области нашли мертвым 17-летнего юношу, который пропал 9 января. На теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти. Точную причину гибели подростка установит судебно-медицинская экспертиза.