Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника

В Искитимском районе пропал 14-летний мальчик, который 7 января ушел на прогулку из деревни Бурмистрово и не вернулся, передает «КП – Новосибирск». Мать ребенка сообщила, что он оставил телефон дома, а последний раз его видели в компании друга из Новосибирска. Ранее он уже совершал попытки ухода из дома.

Никаких ссор не было. <...> Ушел с другом гулять и не вернулся, — рассказала журналистам мама.

Приметы пропавшего: рост 152 см, среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Главной отличительной чертой мальчика является заметный скол на передних зубах. В день исчезновения он был одет в яркую зимнюю куртку кирпичного цвета, черные спортивные штаны и черные ботинки на серой подошве. При себе у подростка была черная плечевая сумка из кожзаменителя.

Полиция и родственники проверяют информацию о возможном перемещении подростка в сторону Искитима или Новосибирска. Родные активно распространяют ориентировки в социальных сетях и просят помощи у автомобилистов, которые могли проезжать по трассам в сторону областного центра в праздничные дни.

