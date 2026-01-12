Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 14:00

Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника

В Новосибирской области четвертые сутки ищут исчезнувшего подростка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Искитимском районе пропал 14-летний мальчик, который 7 января ушел на прогулку из деревни Бурмистрово и не вернулся, передает «КП – Новосибирск». Мать ребенка сообщила, что он оставил телефон дома, а последний раз его видели в компании друга из Новосибирска. Ранее он уже совершал попытки ухода из дома.

Никаких ссор не было. <...> Ушел с другом гулять и не вернулся, — рассказала журналистам мама.

Приметы пропавшего: рост 152 см, среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Главной отличительной чертой мальчика является заметный скол на передних зубах. В день исчезновения он был одет в яркую зимнюю куртку кирпичного цвета, черные спортивные штаны и черные ботинки на серой подошве. При себе у подростка была черная плечевая сумка из кожзаменителя.

Полиция и родственники проверяют информацию о возможном перемещении подростка в сторону Искитима или Новосибирска. Родные активно распространяют ориентировки в социальных сетях и просят помощи у автомобилистов, которые могли проезжать по трассам в сторону областного центра в праздничные дни.

Ранее вПрокопьевске Кемеровской области нашли мертвым 17-летнего юношу, который пропал 9 января. На теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти. Точную причину гибели подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

пропавшие
Новосибирская область
школьники
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Военэксперт ответил, какой город Россия может освободить к началу весны
Священник объяснил, становится ли вода на Крещение чудотворной
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.