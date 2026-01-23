Уголовное дело возбудили из-за похищения подростка в Красноярском крае

Уголовное дело возбудили после похищения 14-летнего подростка в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. В настоящее время следователи пытаются определить местонахождение ребенка и выяснить обстоятельства случившегося.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений), — говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 января мальчик ушел из дома с неизвестным человеком. Вечером его отцу пришло сообщение о похищении подростка с требованием выкупа.

Ранее стало известно, что в Казани полиция разыскивает ребенка, которого неизвестные увезли на белой иномарке. Инцидент произошел на проспекте Ильгама Шакирова, откуда несовершеннолетнего, по предварительной информации, похитили.

До этого в Искитимском районе пропал 14-летний мальчик, который 7 января ушел на прогулку из деревни Бурмистрово и не вернулся. Мать ребенка сообщила, что он оставил телефон дома, а в последний раз его видели в компании друга из Новосибирска.