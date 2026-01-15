Известный автоконцерн потерял возможность вернуть свой завод в России В Hyundai решили не выкупать свой завод в России до окончания дедлайна

Корейский автоконцерн Hyundai Motor Company окончательно утратил возможность вернуть свои прежние заводы в России, сообщили «Газете.Ru» два информированных источника в российском автомобильном бизнесе. Компания отказалась от своего права на обратный выкуп активов до истечения дедлайна, который наступит 31 января 2026 года.

Производственные площадки в Сестрорецке и Каменке, а также бывший завод GM в Шушарах с января 2024 года принадлежат российскому холдингу «АГР». Теперь они окончательно останутся у российского владельца, уточнили собеседники. Об отказе Hyundai выкупать свой бывший завод в Санкт-Петербурге также рассказал бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Ранее южнокорейская компания Hyundai, покинувшая российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в РФ 36 новых товарных знаков. Среди них такие названия, как Genesis, Aerotown, Staria и Mocran. Последний знак автопроизводитель оформил в период с июля по сентябрь 2024 года. Большая часть регистраций относится к классам № 12 и № 35 международной классификации товаров и услуг.