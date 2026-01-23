Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 08:34

У красноярского бизнесмена потребовали $350 тыс. за жизнь сына

С отцом похищенного в Красноярске мальчика связались и потребовали $350 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следственный комитет Красноярского края раскрыл сумму выкупа, которую потребовали похитители 14-летнего подростка, преступники требуют у отца $350 тыс. (26 млн рублей), сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ. Об исчезновении ребенка стало известно 23 января.

$350 тыс. [потребовали], — кратко прокомментировали ситуацию в ведомстве.

По данным следствия, вечером 22 января мальчик ушел из дома в сопровождении неизвестного, после чего его отцу в мессенджер пришло сообщение с требованиями. Момент похищения ребенка попал на видео.

Правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по установлению местонахождения похищенного и задержанию причастных лиц. Следствие подчеркивает, что преступление было совершено спланировано. В настоящее время силовики прорабатывают все контакты семьи и изучают маршрут передвижения подозреваемых в день исчезновения подростка.

Ранее стало известно, что в Казани полиция разыскивает ребенка, которого неизвестные увезли на белой иномарке. Инцидент произошел на проспекте Ильгама Шакирова, откуда несовершеннолетнего, по предварительной информации, похитили.

похищения
дети
Красноярск
Красноярский край
