Отец пропавшего в Красноярске мальчика ответил на вопрос о наказании Красноярский бизнесмен не будет наказывать сына за исчезновение

Отец мальчика-подростка из Красноярска, который пропал, но вскоре был обнаружен, не намерен наказывать сына, передает РИА Новости. Пропавшего накануне вечером нашли в арендованной квартире вместе с девушкой.

Нет, конечно, – ответил он на соответствующий вопрос.

Мужчина уверен, что на его сына могли повлиять мошенники. Он добавил, что ничего другого быть не может. Известно, что подростка везут в отдел регионального следственного управления. Туда же доставят его отца.

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома вечером в четверг, 22 января, с неизвестным человеком, а его отец в тот же день получил в мессенджере требование выкупа и видеообращение сына с просьбой о помощи. На следующий день мужчина обратился в полицию. По факту похищения возбуждено уголовное дело, в поисках были задействованы волонтеры.

