22 января 2026 в 16:53

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Пышные оладьи без дрожжей Пышные оладьи без дрожжей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Оладьи без дрожжей — быстрый и вкусный вариант завтрака или перекуса. Они получаются мягкими и нежными. Вы приготовите такое блюдо всего за 20 минут из доступных ингредиентов, а получится очень вкусно.

Список продуктов

  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Кефир (можно заменить на йогурт) — 250 мл
  • Хлебопекарная мука — 200 г
  • Сахарный песок — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль пищевая — 1/3 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л. (для аромата, можно и без него)
  • Подсолнечное масло

Пошаговый рецепт пышных оладий без дрожжей

В глубокой миске соедините яйца с солью и сахаром, тщательно взбейте. Добавьте кефир (можно заменить на йогурт), перемешайте с помощью венчика. Теперь постепенно вводите муку и разрыхлитель, просеянные через сито, не забывая аккуратно, но быстро перемешивать — тесто должно сохранить свою густоту.

Выкладывайте тесто столовой ложкой на разогретую сковороду с каплей подсолнечного масла, формируя небольшие кружочки. Жарьте их на слабом огне пару минут до золотистой корочки, затем аккуратно переверните и поджарьте до аппетитного цвета с другой стороны.

Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте их теплыми, дополнив сметаной, любимым вареньем, медом или сгущенкой.

  • Совет: чтобы оладьи получились особенно пышными, не перемешивайте тесто слишком долго — иначе оно потеряет легкость.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: татарская выпечка — вак беляш.

