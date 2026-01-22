Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Оладьи без дрожжей — быстрый и вкусный вариант завтрака или перекуса. Они получаются мягкими и нежными. Вы приготовите такое блюдо всего за 20 минут из доступных ингредиентов, а получится очень вкусно.

Список продуктов

Куриные яйца — 2 шт.

Кефир (можно заменить на йогурт) — 250 мл

Хлебопекарная мука — 200 г

Сахарный песок — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль пищевая — 1/3 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л. (для аромата, можно и без него)

Подсолнечное масло

Пошаговый рецепт пышных оладий без дрожжей

В глубокой миске соедините яйца с солью и сахаром, тщательно взбейте. Добавьте кефир (можно заменить на йогурт), перемешайте с помощью венчика. Теперь постепенно вводите муку и разрыхлитель, просеянные через сито, не забывая аккуратно, но быстро перемешивать — тесто должно сохранить свою густоту.

Выкладывайте тесто столовой ложкой на разогретую сковороду с каплей подсолнечного масла, формируя небольшие кружочки. Жарьте их на слабом огне пару минут до золотистой корочки, затем аккуратно переверните и поджарьте до аппетитного цвета с другой стороны.

Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте их теплыми, дополнив сметаной, любимым вареньем, медом или сгущенкой.

Совет: чтобы оладьи получились особенно пышными, не перемешивайте тесто слишком долго — иначе оно потеряет легкость.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: татарская выпечка — вак беляш.