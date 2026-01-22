Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Оладьи без дрожжей — быстрый и вкусный вариант завтрака или перекуса. Они получаются мягкими и нежными. Вы приготовите такое блюдо всего за 20 минут из доступных ингредиентов, а получится очень вкусно.
Список продуктов
- Куриные яйца — 2 шт.
- Кефир (можно заменить на йогурт) — 250 мл
- Хлебопекарная мука — 200 г
- Сахарный песок — 2 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль пищевая — 1/3 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л. (для аромата, можно и без него)
- Подсолнечное масло
Пошаговый рецепт пышных оладий без дрожжей
В глубокой миске соедините яйца с солью и сахаром, тщательно взбейте. Добавьте кефир (можно заменить на йогурт), перемешайте с помощью венчика. Теперь постепенно вводите муку и разрыхлитель, просеянные через сито, не забывая аккуратно, но быстро перемешивать — тесто должно сохранить свою густоту.
Выкладывайте тесто столовой ложкой на разогретую сковороду с каплей подсолнечного масла, формируя небольшие кружочки. Жарьте их на слабом огне пару минут до золотистой корочки, затем аккуратно переверните и поджарьте до аппетитного цвета с другой стороны.
Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте их теплыми, дополнив сметаной, любимым вареньем, медом или сгущенкой.
- Совет: чтобы оладьи получились особенно пышными, не перемешивайте тесто слишком долго — иначе оно потеряет легкость.
