Никаких больше сырников! Готовлю омлет по-деревенски: высокий. румяный и пышный. Не пуляр, а вкуснее и проще

Беру яйца, молоко и щепотку соли и готовлю пышный омлет, который не оседает даже без муки.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пористый омлет с нежной, тающей текстурой и аппетитной румяной корочкой. Такой, как у бабушки в детстве, — мягкий, сочный и очень вкусный.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 100 миллилитров молока, щепотка соли, 20 граммов сливочного масла. Яйца взбейте венчиком с солью до легкой пены, влейте молоко и еще раз хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите сливочное масло. Вылейте яичную смесь, накройте крышкой и жарьте на слабом огне 5–7 минут, пока омлет не поднимется и не схватится сверху. Затем выключите огонь и дайте постоять под крышкой еще 2–3 минуты. Подавайте горячим.

