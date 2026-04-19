Пирог «Цунами» — лучше любого торта: творожный слой и ягодная шапка за 40 минут

Беру творог, ягоды и песочное тесто — и собираю многослойный пирог, который получается эффектным, простым и таким вкусным, что никакой торт не нужен. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола, когда хочется удивить гостей, не проводя часы у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая песочная основа, нежный творожно-сливочный слой, а сверху — яркая ягодная шапка с кисло-сладким вкусом, которая делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г муки, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 50 г сахара; для творожного слоя — 400 г творога, 2 яйца, 100 г сметаны, 80 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара; для ягодного слоя — 300 г свежих или замороженных ягод (смородина, малина, клубника), 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка крахмала.

Замесите песочное тесто, выложите в форму, сформируйте бортики. Творог пробейте блендером с яйцами, сметаной и сахаром, выложите на тесто. Ягоды смешайте с сахаром и крахмалом, распределите сверху. Выпекайте при 180°С 35–40 минут. Остудите и подавайте — этот пирог покоряет с первого куска.

