Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 19:18

Россиянин проиграл в финале теннисного турнира в Барселоне

Теннисист Рублев проиграл в финале матча ATP в Барселоне

Андрей Рублев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл французу Артюру Фису в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Фиса, который был посеян под девятым номером. Рублев выступал под пятым номером посева.

Этот финал стал для Рублева первым с мая 2025 года — тогда в решающем матче в Гамбурге он уступил итальянцу Флавио Коболли. Последний титул россиянин завоевал в феврале 2025 года, победив на турнире в Дохе.

Ранее стало известно, что российский горнолыжник, участник пяти Олимпиад Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру. Последним его выступлением стал слалом на турнире профессионалов «Серия PRO» в Кировске, где атлет одержал победу.

До этого россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6. Встреча продолжалась 50 минут. По ходу матча Медведев сломал ракетку о корт и выбросил ее в мусорное ведро. Этот случай стал первым в карьере Медведева, когда ему не удалось выиграть ни одного гейма.

Спорт
Россия
Андрей Рублев
теннисисты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.