Россиянин проиграл в финале теннисного турнира в Барселоне Теннисист Рублев проиграл в финале матча ATP в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл французу Артюру Фису в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Фиса, который был посеян под девятым номером. Рублев выступал под пятым номером посева.

Этот финал стал для Рублева первым с мая 2025 года — тогда в решающем матче в Гамбурге он уступил итальянцу Флавио Коболли. Последний титул россиянин завоевал в феврале 2025 года, победив на турнире в Дохе.

Ранее стало известно, что российский горнолыжник, участник пяти Олимпиад Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру. Последним его выступлением стал слалом на турнире профессионалов «Серия PRO» в Кировске, где атлет одержал победу.

До этого россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6. Встреча продолжалась 50 минут. По ходу матча Медведев сломал ракетку о корт и выбросил ее в мусорное ведро. Этот случай стал первым в карьере Медведева, когда ему не удалось выиграть ни одного гейма.