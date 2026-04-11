Известный горнолыжник и участник пяти Олимпиад внезапно завершил карьеру

Горнолыжник Хорошилов завершил спортивную карьеру

Александр Хорошилов Александр Хорошилов Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Российский горнолыжник, участник пяти Олимпиад Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру, заявили ТАСС в Российской федерации горнолыжного спорта. Последним его выступлением стал слалом на турнире профессионалов «Серия PRO» в Кировске, где атлет одержал победу.

На счету 42-летнего Хорошилова числится одна победа на этапе Кубка мира в слаломе, одержанная в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Он также девять раз брал бронзу на этапах Кубка мира.

Ранее российский боксер Федор Чудинов заявил журналистам, что завершил карьеру из-за почти полной потери зубов. Он пояснил, что ради боев ему требовалось придерживаться диеты, которая сильно ударила по его здоровью.

Также победитель 101 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серб Новак Джокович объявил, что хочет завершить карьеру на Олимпийских играх 2028 года. По словам самого спортсмена, окончательное решение еще не принято, но такой вариант возможен.

До этого занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов российский теннисист Даниил Медведев потерпел сокрушительное поражение в матче второго круга на турнире в Монте-Карло. Он уступил итальянцу Маттео Берреттини.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

