Всемирно известный теннисист может закончить карьеру на Олимпиаде‑2028 Джокович может завершить карьеру на Олимпиаде‑2028

Победитель 101 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серб Новак Джокович хочет завершить карьеру на Олимпийских играх 2028 года, передает портал Sportal.rs. По его словам, окончательное решение еще не принято, но такой вариант возможен.

Я хотел бы завершить карьеру на Олимпийских играх 2028 года с сербским флагом в руках, это было бы прекрасно. Но как оно будет, не могу сказать, честно, потому что есть некоторые вещи, которые находятся вне моего контроля, — констатировал он.

Ранее занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) российский теннисист Даниил Медведев потерпел сокрушительное поражение в матче второго круга на турнире в Монте-Карло, уступив итальянцу Маттео Берреттини.

До этого российская теннисистка Наталья Вихлянцева выразила мнение, что у 18-летней Мирры Андреевой есть потенциал, сравнимый с лидерами мужского рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Она отметила, что на данном этапе спортсменке не хватает свежих решений.