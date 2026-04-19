ВСУ повредили медпункт в Херсонской области

ВСУ повредили медпункт в селе Красный Подол Херсонской области, заявил глава Каховского округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, при атаке БПЛА никто не пострадал.

Вражеский дрон кружил над трансформатором и взорвался рядом с медпунктом, выбив три окна, — написал Филипчук.

Глава округа добавил, что в Чернянке из-за прилета снаряда в экоусадьбе «Золотой фазан» начался пожар. В Дудчино украинский БПЛА ударил по подстанции, из-за чего несколько сел остались без света. Филипчук уточнил, что аварийные службы восстановили электроснабжение.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки украинского БПЛА на родильный дом в Новокуйбышевске выбиты оконные блоки, а автомобили скорой помощи получили повреждения. Он уточнил, что удар был нанесен в непосредственной близости от медицинского учреждения.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой между тем заявил, что ВСУ применяют тактику волчьей стаи для атак беспилотниками на российские регионы. По его словам, украинские военные с начала конфликта отправляют наибольшее количество дронов на один участок, рассчитывая, что хотя бы один из них достигнет поставленной цели.