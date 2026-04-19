19 апреля 2026 в 19:08

В Китае поразились смекалке Путина, отправившего Лаврова в Пекин с подарком

Baidu: Путин отправил Лаврова в Китай на разведку с энергоподарком

Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Пекин не с пустыми руками, обратило внимание китайское издание Baidu. Аналитики отметили, что главной темой переговоров главы дипломатического ведомства с руководством КНР стала энергетика.

[Президент России Владимир] Путин отправил Лаврова на разведку. По прибытии Лавров преподнес Китаю значительный подарок, — отметили обозреватели.

Китайские аналитики назвали своевременным предложение Лаврова помочь решить проблему нехватки ресурсов из-за ближневосточного кризиса. По их мнению, в условиях дефицита энергоносителей и сложностей с проходом танкеров через Ормузский пролив Москва поступает мудро, давая понять, что обладает достаточными мощностями, и отдавая приоритет дружественным странам.

По оценке экспертов, действия России приведут США в ярость. Дело в том, что Москва навязывает конкуренцию Вашингтону за контроль над энергетическим рынком Китая, портя американцам планы по продаже своих ресурсов и венесуэльской нефти.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в рамках предстоящего визита президента России в Китай готовятся контакты на высшем уровне. Он подчеркнул, что Пекин является особо привилегированным стратегическим партнером Москвы.

