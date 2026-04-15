Песков раскрыл детали встречи Путина с «особо привилегированным партнером» Путин встретится с руководством Китая во время визита в Пекин

Контакты на высшем уровне готовятся в рамках предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что КНР является особо привилегированным стратегическим партнером России, передает РИА Новости.

Китай — наш особо привилегированный стратегический партнер, и визит, контакты на высшем уровне готовятся. Мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим, — отметил Песков.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Путин в ходе визита в Китай обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. По мнению парламентария, это две основные проблемы, волнующие мировое сообщество. Депутат не исключил, что одной из тем станет глобальный энергетический кризис.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И в Пекине продолжались около четырех часов. По ее словам, первая часть встречи прошла в традиционном формате. Затем обсуждение было продолжено за рабочим ужином.