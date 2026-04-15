15 апреля 2026 в 12:22

Песков раскрыл детали встречи Путина с «особо привилегированным партнером»

Путин встретится с руководством Китая во время визита в Пекин

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Контакты на высшем уровне готовятся в рамках предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что КНР является особо привилегированным стратегическим партнером России, передает РИА Новости.

Китай — наш особо привилегированный стратегический партнер, и визит, контакты на высшем уровне готовятся. Мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим, — отметил Песков.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Путин в ходе визита в Китай обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. По мнению парламентария, это две основные проблемы, волнующие мировое сообщество. Депутат не исключил, что одной из тем станет глобальный энергетический кризис.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И в Пекине продолжались около четырех часов. По ее словам, первая часть встречи прошла в традиционном формате. Затем обсуждение было продолжено за рабочим ужином.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

