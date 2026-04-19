Американский дипломат нашел лазейку для атак на инфраструктуру Ирана

Потенциальные американские удары по иранской инфраструктуре двойного назначения в случае провала переговоров с Тегераном не подпадают под категорию военного преступления, заявил в интервью каналу ABC постпред США при ООН Майк Уолтц. Дипломат пояснил, что уничтожение объектов, которые изначально и очевидно использовались в военных целях, не запрещено.

Удары по инфраструктуре и ее уничтожение, если она явным образом и с самого начала использовалась в том числе и в военных целях, не являются военным преступлением, — сказал Уолтц.

Ранее источники сообщили, что Иран примет решение о направлении своей переговорной делегации в Пакистан для возобновления диалога с Соединенными Штатами только после того, как Вашингтон снимет морскую блокаду. В последние дни контакты между сторонами поддерживались через пакистанских посредников.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты полностью уничтожат всю энергетическую инфраструктуру и мостовые переходы на территории Ирана. Он подчеркнул, что такой сценарий будет реализован в случае, если Тегеран откажется от заключения сделки.