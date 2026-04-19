Иран обозначил условие продолжения переговоров с США

Решение об отправке переговорной делегации в Пакистан для продолжения диалога с США Иран примет только после отмены морской блокады со стороны Вашингтона, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники. В последние дни между сторонами продолжались контакты через посредничество Пакистана.

В рамках такого непрямого взаимодействия стороны обсуждали вопросы, которые ранее поднимались на очных переговорах в Исламабаде. Также подчеркивается, что иранское руководство не планирует возвращаться к прямым переговорам, пока сохраняется морская блокада страны.

Ранее политолог Евгений Семибратов предположил, что президент США Дональд Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По его словам, таким образом американский лидер добивается резкого повышения стоимости нефти и наносит удар по экономическим интересам Китая, вынуждая его влиять на Иран.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США заблокировать Ормузский пролив продолжит негативно влиять на мировые рынки. По словам представителя Кремля, многие аспекты этой ситуации остаются неопределенными.