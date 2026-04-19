19 апреля 2026 в 17:34

Иран обозначил условие продолжения переговоров с США

Tasnim: Иран примет решение о диалоге с США только после снятия морской блокады

Решение об отправке переговорной делегации в Пакистан для продолжения диалога с США Иран примет только после отмены морской блокады со стороны Вашингтона, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники. В последние дни между сторонами продолжались контакты через посредничество Пакистана.

В рамках такого непрямого взаимодействия стороны обсуждали вопросы, которые ранее поднимались на очных переговорах в Исламабаде. Также подчеркивается, что иранское руководство не планирует возвращаться к прямым переговорам, пока сохраняется морская блокада страны.

Ранее политолог Евгений Семибратов предположил, что президент США Дональд Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По его словам, таким образом американский лидер добивается резкого повышения стоимости нефти и наносит удар по экономическим интересам Китая, вынуждая его влиять на Иран.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США заблокировать Ормузский пролив продолжит негативно влиять на мировые рынки. По словам представителя Кремля, многие аспекты этой ситуации остаются неопределенными.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
