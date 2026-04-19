Грандиозный проект соратников Трампа оказался под угрозой срыва

Самый масштабный в мире проект по возведению центра обработки данных, поддерживаемый соратниками президента США Дональда Трампа, оказался под угрозой срыва из-за затягивания сроков и логистических проблем, сообщает Axios. Речь идет о дата-центре «Проект Матадор» мощностью до 17 ГВт в техасском городе Амарилло, который курирует компания Fermi America.

Изначально планировалось запустить часть мощностей объекта к концу 2027 года, но теперь реализация застопорилась. По данным издания, препятствия могут остановить строительство еще до его фактического начала. Задержки связаны с поставками оборудования и бюрократическими сложностями.

Ранее стало известно, что конкурирующие между собой корпорации OpenAI, Anthropic PBC и Google решили объединить усилия для противодействия китайским разработчикам, которые копируют новейшие американские модели искусственного интеллекта, чтобы получить преимущество в мировой технологической гонке. Технологические гиганты обмениваются данными через платформу Frontier Model Forum, созданную совместно с Microsoft.