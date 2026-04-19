Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 19:31

Грандиозный проект соратников Трампа оказался под угрозой срыва

Axios: суперпроект дата-центра соратников Трампа в Техасе застопорился

Дональд Трамп
Подписывайтесь на нас в MAX

Самый масштабный в мире проект по возведению центра обработки данных, поддерживаемый соратниками президента США Дональда Трампа, оказался под угрозой срыва из-за затягивания сроков и логистических проблем, сообщает Axios. Речь идет о дата-центре «Проект Матадор» мощностью до 17 ГВт в техасском городе Амарилло, который курирует компания Fermi America.

Изначально планировалось запустить часть мощностей объекта к концу 2027 года, но теперь реализация застопорилась. По данным издания, препятствия могут остановить строительство еще до его фактического начала. Задержки связаны с поставками оборудования и бюрократическими сложностями.

Ранее стало известно, что конкурирующие между собой корпорации OpenAI, Anthropic PBC и Google решили объединить усилия для противодействия китайским разработчикам, которые копируют новейшие американские модели искусственного интеллекта, чтобы получить преимущество в мировой технологической гонке. Технологические гиганты обмениваются данными через платформу Frontier Model Forum, созданную совместно с Microsoft.

США
Техас
Дональд Трамп
IT-технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.