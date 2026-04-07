07 апреля 2026 в 14:14

Конкурирующие IT-гиганты объединились ради борьбы с общим врагом

Компании OpenAI, Anthropic и Google объединились против конкурентов из Китая

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
Конкурирующие компании OpenAI, Anthropic PBC и Google объединились для борьбы с китайскими разработчиками, которые копируют передовые американские модели ИИ для получения преимущества в глобальной гонке, передает Bloomberg. По его информации, IT-гиганты обмениваются информацией через Frontier Model Forum, созданную совместно c Microsoft.

Отмечается, что OpenAI, Anthropic и Google серьезно обеспокоены, поскольку некоторые пользователи, особенно в КНР, создают поддельные версии их продукции. Это, в свою очередь, может спровоцировать обвал цен, отток клиентов и даже угрозу национальной безопасности. По предварительны оценкам, несанкционированная «дистилляция» обходится Кремниевой долине в миллиарды долларов ежегодной прибыли.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин заявил, что госрегулирование искусственного интеллекта является абсолютно магистральной линией. По словам сенатора, если еще полгода назад преобладали голоса в пользу саморегуляции, то сейчас сторонников такого подхода практически не осталось.

Прежде Минцифры разработало законопроект, который вводит государственное регулирование в сфере искусственного интеллекта. Согласно документу, все этапы создания и обучения нейросетей разрешено проводить только в пределах России, а заниматься этим могут исключительно российские граждане или зарегистрированные в стране организации.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
