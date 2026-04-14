Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в кремовых шариках. Многолетник-нежность с крупными цветами

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в кремовых шариках. Многолетник-нежность с крупными цветами

Бархатцы сорта «Белоснежка» — это многолетник-нежность с крупными махровыми цветами, которые напоминают пушистые помпоны из нежного белого крема.

Высота кустиков достигает 30–40 см, цветение начинается в июне и продолжается до самых заморозков, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия.

Эти бархатцы удивительно неприхотливы: они прекрасно растут на солнце и в полутени, не боятся засухи и не требуют частых поливов. Растения отлично зимуют в регионах с мягким климатом, а в холодных областях их выращивают как однолетники. Размножаются семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле-мае или на рассаду в марте.

Всходы появляются дружно, и уже через два месяца растения радуют обильным цветением. Бархатцы «Белоснежка» идеально подходят для бордюров, миксбордеров, рокариев и контейнерного озеленения. Их кремовые шарики прекрасно сочетаются с синими дельфиниумами, розовыми петуниями и серебристыми полынями. В срезке цветы стоят до двух недель, сохраняя свежесть и форму. Посадите эти нежные бархатцы в своем саду — и они подарят вам ощущение легкости и чистоты, наполнив участок атмосферой уюта и нежности.

