Жителей Таганрога предупредили о взрывах

Власти Таганрога предупредили жителей города о возможных звуках взрывов в связи с работой саперов по обезвреживанию боеприпасов после ночной атаки ВСУ, сообщила мэр Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Она призвала не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

В связи с работой саперов по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории Приморского парка возможны громкие звуки-хлопки и взрывы контролируемого характера, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время воздушной атаки ночью в Таганроге пострадали три человека. По данным властей, повреждена коммерческая инфраструктура — возник пожар на территории складских помещений.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что регион за сутки подвергся массированным атакам с использованием 54 беспилотников и 48 артиллерийским обстрелам отселенных районов. Он уточнил, что обошлось без погибших, но в Рыльском районе пострадали три человека. В Глушковском районе также полностью сгорели два жилых дома.