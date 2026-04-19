Хинштейн рассказал о последствиях массированного удара ВСУ

Территория Курской области за прошедшие сутки подверглась массированным атакам с использованием 54 беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн в МАХ. Он уточнил, что противник 48 раз обстрелял из артиллерии отселенные районы региона. Погибших в результате атак нет.
Хинштейн добавил, что в Рыльском районе пострадали три человека. Их доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи.
В Кореневском районе обстрелами были повреждены два грузовых автомобиля, экскаватор и ангар, которые получили повреждения осколками. В Беловском районе зафиксированы повреждения кабины и остекления у двух автомобилей. В Глушковском районе в результате атак полностью сгорели два жилых дома.
Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что несколько объектов получили повреждения в результате атаки ВСУ в ночь на 19 апреля. По ее словам, в связи с этим в районе завода им. Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов.