Хинштейн рассказал о последствиях массированного удара ВСУ Хинштейн: ВСУ обстреляли отселенные районы Курской области 48 раз за сутки

Территория Курской области за прошедшие сутки подверглась массированным атакам с использованием 54 беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн в МАХ. Он уточнил, что противник 48 раз обстрелял из артиллерии отселенные районы региона. Погибших в результате атак нет.

Хинштейн добавил, что в Рыльском районе пострадали три человека. Их доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи.

В Кореневском районе обстрелами были повреждены два грузовых автомобиля, экскаватор и ангар, которые получили повреждения осколками. В Беловском районе зафиксированы повреждения кабины и остекления у двух автомобилей. В Глушковском районе в результате атак полностью сгорели два жилых дома.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что несколько объектов получили повреждения в результате атаки ВСУ в ночь на 19 апреля. По ее словам, в связи с этим в районе завода им. Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов.