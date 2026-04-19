Мэр Таганрога раскрыла последствия ночной атаки ВСУ на город Мэр Камбулова: несколько объектов в Таганроге повреждены при атаке ВСУ

Несколько объектов в Таганроге получили повреждения в результате атаки ВСУ на город в ночь на 19 апреля, заявила в своем Telegram-канале мэр Светлана Камбулова. По ее словам, в связи с этим в районе завода им. Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов.

В результате ночной воздушной атаки незначительные повреждения получили несколько объектов. <...> В районе завода им. Бериева движение трамваев и автобусов по ул. Инструментальной временно будет осуществляться по измененной схеме, — подчеркнула она.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при атаке украинских военнослужащих на Таганрог три человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим мирным жителям потребовалась медицинская помощь.

До этого стало известно, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудное Запорожской области. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, вблизи захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты.