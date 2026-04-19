Три человека попали в больницу после ночного удара ВСУ по Таганрогу

Три человека получили ранения различной степени тяжести при атаке ВСУ на Таганрог в ночь на 19 апреля, заявил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавшим мирным жителям потребовалась медицинская помощь.

Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла тяжелые последствия. В Таганроге — трое человек обратились за медицинской помощью, которая им была оказана медиками, — подчеркнул глава региона.

В ходе нанесения ракетного удара пострадала коммерческая инфраструктура, возник пожар на территории складских помещений, отметил Слюсарь. Помимо всего прочего, украинский БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что украинские военные регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре прифронтового города Алешки в Херсонской области. Как уточнил глава региона Владимир Сальдо, ВСУ фактически уничтожили все школы и детские сады, а также постоянно обстреливают больницу.