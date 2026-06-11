Врач перечислил ягоды, которые могут вызвать аллергию Врач Болибок: клубника является наиболее аллергенной ягодой

Клубника чаще других ягод провоцирует аллергические реакции, рассказал RT иммунолог, врач-аллерголог Владимир Болибок. Он отметил, что второе место в антирейтинге занимают яблоки.

Далее следуют апельсины и мандарины. При этом на мандарины нежелательная реакция отмечается у 45% детей. Наибольший риск среди косточковых фруктов в плане аллергии представляют персик и нектарин, за которыми следует абрикос, — рассказал Болибок.

Врач подчеркнул, что киви, манго, грейпфрут и ежевика также имеют высокую аллергенность. По его словам, крыжовник, белая смородина, черника, голубика, брусника и клюква, напротив, имеют низкую степень аллергенности.

Ранее иммунолог-аллерголог Елена Москаева рассказала, что на самом деле быстро распространяющийся тополиный пух не провоцирует аллергические реакции и в целом не опасен для людей. При этом он может переносить на себе растительноядных фитопаразитов, которые также не несут какой-либо угрозы человеку.