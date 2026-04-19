Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 18:48

В США назвали сроки возобновления санкций против российской нефти

Глава Минэнерго США заявил о планах возобновить санкции против российской нефти

Крис Райт Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация США намерена восстановить санкции против российской нефти, как только отпадет необходимость снижать цены на энергоносители из-за событий вокруг Ирана, сообщил министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN. Он подчеркнул, что лицензия на операции с российской нефтью и ее продление были временными мерами.

Вся эта российская нефть и без того идет в Китай. Или же мы временно позволяем ей поступать не только в КНР, но и на другие азиатские нефтеперерабатывающие заводы. Это делается для снижения цен на энергоносители в Азии и Европе, — сказал он.

Журналист спросил Райта, значит ли это, что санкции будут восстановлены в будущем. Политик ответил: «Совершенно верно».

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что смягчение санкций по сделкам с российской нефтью, предложенное президентом США Дональдом Трампом, показывает его незаинтересованность в экономическом давлении на Россию. По мнению сенатора, таким образом глава Белого дома пытается контролировать рост мировых цен на нефть.

США
Россия
Иран
нефть
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.