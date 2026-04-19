В США назвали сроки возобновления санкций против российской нефти Глава Минэнерго США заявил о планах возобновить санкции против российской нефти

Администрация США намерена восстановить санкции против российской нефти, как только отпадет необходимость снижать цены на энергоносители из-за событий вокруг Ирана, сообщил министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN. Он подчеркнул, что лицензия на операции с российской нефтью и ее продление были временными мерами.

Вся эта российская нефть и без того идет в Китай. Или же мы временно позволяем ей поступать не только в КНР, но и на другие азиатские нефтеперерабатывающие заводы. Это делается для снижения цен на энергоносители в Азии и Европе, — сказал он.

Журналист спросил Райта, значит ли это, что санкции будут восстановлены в будущем. Политик ответил: «Совершенно верно».

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что смягчение санкций по сделкам с российской нефтью, предложенное президентом США Дональдом Трампом, показывает его незаинтересованность в экономическом давлении на Россию. По мнению сенатора, таким образом глава Белого дома пытается контролировать рост мировых цен на нефть.