Воронежская область попала под удар ВСУ Гусев: три беспилотника ВСУ сбили в Воронежской области

Средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Над Воронежем и двумя районами области обнаружены, уничтожены и подавлены уже три беспилотных летательных аппарата, — написал Гусев.

Ранее, в ночь на 19 апреля, силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны. В частности, БПЛА уничтожили в Белгородской, Курской областях, в Краснодарском крае, Крыму.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военнослужащие ВСУ за прошедшие сутки атаковали шесть округов почти 50 беспилотниками, пострадал один человек. По его словам, всего под удар со стороны Украины попали 30 населенных пунктов.

До этого мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что несколько объектов получили повреждения в результате атаки ВСУ в ночь на 19 апреля. По ее словам, в связи с этим в районе завода им. Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов.