19 апреля 2026 в 12:45

Почти полсотни дронов совершили налет на Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ атаковали дронами шесть округов Белгородской области за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие ВСУ за прошедшие сутки атаковали шесть округов Белгородской области почти 50 беспилотниками, пострадал один человек, заявил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, всего под удар со стороны Украины попали 30 населенных пунктов.

В Белгородском округе села Бессоновка, Красная Нива, Красный Октябрь, Нижний Ольшанец, Никольское, Толоконное и Ясные Зори подверглись атакам 12 беспилотников, девять из которых сбиты и подавлены, — отметил губернатор.

Над Валуйским округом сбиты и подавлены пять беспилотников. В селе Борки от атак дронов повреждены административное здание и социальный объект, а в селе Казинка — сельхозпредприятие. В Грайворонском округе атаке с воздуха подверглись в том числе город Грайворон, села Безымено, Глотово, Гора-Подол и Косилово, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что территория Курской области за прошедшие сутки подверглась массированным атакам с использованием 54 беспилотников различного типа. Как рассказал губернатор Александр Хинштейн, противник 48 раз обстрелял из артиллерии отселенные районы региона. Обошлось без жертв.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
