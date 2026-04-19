ПВО сбила почти 15 украинских «птичек» над пятью регионами России за ночь

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 19 апреля уничтожили почти 15 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, несколько украинских БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Таганроге несколько объектов получили повреждения в результате атаки ВСУ на город минувшей ночью. Как уточнила мэр Светлана Камбулова, в связи с этим в районе завода им. Бериева временно изменили схему движения общественного транспорта.
До этого стало известно, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Алешковичи Суземского района Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате погиб мирный житель. Губернатор пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку пострадавшей семье.