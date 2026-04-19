19 апреля 2026 в 19:32

Умер один из основателей митьков

Скончался основатель митьков Владимир Шинкарев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Умер один из основателей и главный идеолог митьков, петербургской творческой группы, Владимир Шинкарев, передает ТАСС со ссылкой на его близких. Художник скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти Шинкарева стали проблемы с сердцем.

Владимира не стало сегодня в четыре часа дня. <...> Умер из-за сердечной недостаточности, — сообщили ТАСС в кругу близких художника.

Шинкарев родился в Ленинграде в 1954 году. Именно его книга «Митьки», написанная в середине 1980-х, породила одноименное художественное движение, которое считается важной частью культуры перестроечного времени. Так он создал образ добродушного, немного ленивого, пьющего, но искреннего героя — Митька, который стал ролевой моделью для целого круга художников.

Работы деятеля искусства хранятся в собраниях Третьяковской галереи в Москве, Русского музея и Эрмитажа в Петербурге, Музея Виктории и Альберта в Лондоне и ряда других учреждений.

Ранее в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина сообщили, что 9 апреля ушел из жизни ведущий актер труппы заслуженный артист России Виктор Яковлев. Ему было 74 года. В театре уточнили, что артист продолжительное время сражался с тяжелым недугом.

Кроме того, киноактриса Наталия Белохвостикова сообщила, что ушел из жизни актер Алексей Наумов, получивший наибольшую известность благодаря ролям в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» и картине «Бег». По словам артистки, актер скончался в возрасте 65 лет.

Культура
Россия
художники
смерти
