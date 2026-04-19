Иранская ПВО сбила ракету над головой журналиста во время интервью

Агентство Irib News опубликовало кадры, на которых иранские военные прямо во время интервью уничтожили крылатую ракету. Инцидент произошел после того, как верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил о готовности военно-морских сил дать противникам новый урок.

В опубликованном ролике офицер комментирует операцию по ликвидации американского самолета F-35. Через несколько секунд в кадре происходит мощный взрыв.

Ранее доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что в случае нанесения США ударов по иранской энергетической инфраструктуре Тегеран может оставить Израиль без электричества, выведя из строя его крупные генерирующие мощности. По оценке эксперта, американские атаки, вероятнее всего, будут иметь ограниченный и демонстрационный характер.

При этом постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что возможные удары США по иранским объектам двойного назначения в случае срыва переговоров с Тегераном не являются военным преступлением. Дипломат разъяснил, что международные нормы не запрещают ликвидировать объекты, которые с самого начала использовались для военных нужд.