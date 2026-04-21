В офисе Зеленского обсуждают непопулярную меру

21 апреля 2026 в 13:00

В офисе Зеленского обсуждают отмену разрешения на выезд молодежи с Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможность отмены разрешения на выезд с Украины для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka Online. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен, эту норму частично отменили в прошлом году.

Ходят разговоры на Банковой (улица в Киеве, где расположен офис Зеленского. — NEWS.ru) о том, чтобы отменить эту норму (разрешающую выезд за границу молодым людям. — NEWS.ru). Такие разговоры идут, — сказал Разумков.

По его словам, с августа прошлого года Украину покинули около 400 тыс. молодых людей. При этом на фоне обсуждений возможного снижения возраста для мобилизации страну стали покидать даже те, кто прежде не собирался этого делать.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко сообщил, что украинцы собираются в организованные группы, чтобы дать отпор ТЦК (украинский аналог военкоматов). По его словам, такая тенденция сформировалась еще с осени 2022 года, когда против произвола выступали жители Закарпатья, позже протесты распространились на Волынскую и Черновицкую области.

