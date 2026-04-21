Названы темы переговоров Путина и президента Сейшельских островов Кремль: Путин и президент Сейшел обсудят сотрудничество в гуманитарной сфере

Российский лидер Владимир Путин и президент Сейшельских островов Патрик Эрмини в ходе переговоров обсудят взаимодействие стран в политической, гуманитарной и экономической сферах, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, встреча пройдет 22 апреля.

Планируется обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также международной и региональной проблематики, — сказал Песков.

В свое время Песков утверждал, что встреча лидера России и президента Ирана Масуда Пезешкиана сейчас маловероятна. При этом он отметил, что Москва продолжает поддерживать диалог с Тегераном.

Ранее Пезешкиан провел телефонные переговоры с российским лидером. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которая связана с американо-израильской агрессией против Тегерана. Путин подтвердил позицию РФ в пользу как можно более быстрой деэскалации конфликта.

Также в Кремле президент России Владимир Путин провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Беседа прошла в рамках работы с регионами. Меликов доложил президенту о ситуации в Дагестане.