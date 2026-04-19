Пугающий сигнал Хаменеи, болезненный удар по ВСУ, морозы в РФ: что дальше

Более 25 беспилотников «Герань» атаковали военные объекты в Одесской области, в европейскую часть России придут заморозки, верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи послал США пугающий сигнал — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Герани» ударили по объектам ВСУ в Одесской области

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной, портовой и энергетической инфраструктуры на Украине. По версии военного блогера Олега Царева, более 25 беспилотников «Герань» атаковали законные цели в Одесской области.

«Группа „Гераней“ нанесла удар по портовой логистике в районе Южный/Беляры Одесской области. В Черниговской области атакована подстанция в Нежине. Ударами „Гераней“ уничтожены резервуары с ГСМ (горюче-смазочными материалами. — NEWS.ru) в промзоне Чернигова. В Миргородском районе Полтавской области поражено предприятие. Множественные цели поражены в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях», — отметил он.

В Одесской области массированным ударом также были поражены объекты промышленной инфраструктуры ВСУ, сообщает Telegram-канал «Дневник десантника». Кроме того, ВС РФ уничтожили технику ВСУ на Добропольском направлении, добавил военный корреспондент Андрей Руденко. Согласно его сведениям, в результате операции были уничтожены три единицы бронированной техники украинских военных.

«Расчеты подразделения беспилотных систем группировки войск „Центр“ уничтожили технику ВСУ на Добропольском направлении. В ходе боевой работы расчеты ударных дронов обнаружили и поразили технику противника, попытавшуюся перевезти личный состав на линию боевого соприкосновения», — подчеркнул военкор.

Военные эксперты полагают, что СВО может измениться: если привести в действие план Б, победа в спецоперации может быть достигнута очень быстро. Инсайдеры предполагают, что в скором времени может произойти тайный поворот, в результате которого ВСУ будут окончательно разгромлены.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО

Погодные качели ожидаются в России перед майскими праздниками

В европейской части России ожидается неустойчивая погода с гололедицей и заморозками, предупредили синоптики. При этом на юге Урала и Сибири местами потеплеет до +20 градусов, а в Заполярье похолодает до −27 градусов.

Так, в Москве днем 20 апреля будет от +3 до +8 градусов. В ночь на 21 апреля прогнозируются заморозки до −2 градусов. 22 и 23 апреля ожидается дневная температура воздуха не выше +12 градусов. В среду обойдется без осадков, а в четверг местами пройдет кратковременный дождь.

С 24 по 26 апреля по ночам столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, днем — от 9 до 14 градусов выше нуля. Временами будет идти небольшой дождь.

В Тверской, Смоленской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях дневная температура поднимется до +8–14 градусов, по ночам прогнозируются заморозки до −4 градусов. В Рязанской, Тульской, Орловской, Брянской и Калужской областях будет холоднее, чем на севере Центрального федерального округа. Пройдут дожди с мокрым снегом.

В Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях неделя начнется с сильных дождей, местами со снегом. По ночам ожидаются морозы до −6 градусов. В понедельник днем потеплеет до +10, во вторник — до +9, в среду — до +12, в четверг и пятницу — до +14.

На севере Красноярского края по ночам будет холодать до минус 22–27 градусов, днем столбики термометров покажут от −5 до +3 градусов. На протяжении недели местами прогнозируются небольшие и умеренные снегопады. В Якутии будет холоднее климатической нормы. На севере ночные морозы могут достигать −25 градусов, днем температура воздуха составит не выше −2 градусов. Снегопады ожидаются в понедельник и во вторник.

На Чукотке будет примерно на семь градусов ниже климатической нормы. Днем столбики термометров не поднимутся выше −2 градусов. В континентальных районах ночные морозы могут достигать −27 градусов. На Камчатке прогнозируются небольшие осадки. Днем потеплеет до плюс 4–7 градусов, по ночам будет около нуля, в северных районах — до −7, а в высокогорье — до −20.

Фото:

«Сенсационное обращение» Хаменеи напугало Запад

Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи о нанесении поражения США и президенту Дональду Трампу было пугающим, заявили аналитики. Накануне арабский политик сообщил, что ВМС страны готовы ударить по силам Соединенных Штатов и Израиля.

«Верховный лидер Ирана выступил с пугающей угрозой в новом сенсационном обращении, одновременно жестко отчитав Трампа и американские войска», — отметили эксперты.

Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трампу не удастся закончить войну с Ираном силой. По его словам, конфликт завершится путем заключения сделки, учитывающей интересы Тегерана.

«Трамп отчаянно ищет стратегию выхода, но ему хочется договориться с Ираном с позиции силы. Вряд ли это получится. Скорее всего, мы в конечном счете увидим некое подписание сделки. Я полагаю, что Иран уговорят разблокировать Ормузский пролив в обмен на смягчение санкций и возвращение замороженных активов Ирана. Так же примерно будет решаться вопрос по поводу ядерной программы Исламской Республики», — заявил Дудаков.

Политолог отметил, что тактика силы США по отношению к Ирану была направлена на попытку обострить экономические проблемы Тегерана. Однако, по его словам, вместо этого Вашингтон сильнее ощущает кризис и скачок инфляции.

Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в свою очередь сообщил, что ВС Ирана восстановили режим военного контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны Вашингтона. Он отметил, что США продолжают «заниматься пиратством».

«К сожалению, США продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», — резюмировал Зольфагари.

