Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году: конец СВО, выгода России

Президент России Владимир Путин подписал указ о «пасхальном перемирии» в зоне СВО длительностью 32 часа. При этом глава государства призвал ВС РФ сохранять бдительность и боевую готовность, чтобы оперативно пресекать любые провокации ВСУ. Киев сообщил о готовности поддержать временное прекращение боевых действий, однако год назад такое же обещание им было нарушено. Будет ли Украина на этот раз соблюдать перемирие и к чему оно может привести в дальнейшем — в материале NEWS.ru.

Что заявил Путин о «пасхальном перемирии»

Владимир Путин объявил о прекращении боевых действий в зоне украинского конфликта на время празднования Пасхи. Режим тишины начнет действовать в 16:00 11 апреля и продлится до исхода суток 12 апреля.

Верховный главнокомандующий поручил министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить наступательные операции на всех направлениях. При этом, подчеркнул глава государства, российские войска должны быть готовы оперативно пресечь любые агрессивные действия со стороны ВСУ. Москва рассчитывает, что украинская армия последует примеру ВС РФ.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях написал, что Киев готов действовать «соответственно» перемирию и прекратить огонь на время пасхальных выходных. При этом он подчеркнул, что «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru связал готовность Киева поддержать перемирие с давлением Запада на украинское руководство.

«Показательно, что Зеленский поначалу категорически предложение отверг, сославшись на какие-то неведомые летающие прямо над ним дроны, и лишь спустя несколько часов — видимо, после окрика с Запада — нехотя согласился, но с кучей условий», — отметил депутат.

Каким было «пасхальное перемирие» в 2025 году

Год назад в зоне СВО на Пасху также объявлялось перемирие сроком на три дня — с 19 по 21 апреля. Однако Украина, поначалу поддержавшая прекращение боевых действий, не стала его соблюдать. Как позже отмечал Путин, ВСУ нарушили договоренности почти 5000 раз. Под обстрелы и удары БПЛА попадали как позиции российских военнослужащих в зоне конфликта, так и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что решение Путина о перемирии нужно приветствовать: оно даст российским бойцам на передовой возможность спокойно провести один из главных христианских праздников. Однако, считает собеседник, возможность провокаций со стороны ВСУ исключать нельзя.

«В прошлом году ВСУ наносили точечные удары, перегруппировывались, подвозили боеприпасы, проводили ротацию. Они используют перемирие исключительно в своих целях, чтобы укрепить позиции, а потом с новой силой начать сопротивляться», — заметил он.

В готовности Украины соблюдать режим временного прекращения огня сомневается и доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. Эксперт считает: ВС РФ должны быть готовы отвечать на любые нарушения со стороны ВСУ.

«Конечно, противник может перегруппироваться. Однако возможность перегруппироваться получат и ВСУ, и мы. Зеленский сейчас хочет добиться прекращения ударов по своей энергосистеме и предприятиям военно-промышленного комплекса, чтобы накопить запасы дальнобойных ракет и потом нанести по нам тяжелые удары», — добавил собеседник NEWS.ru.

Может ли перемирие стать постоянным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 10 апреля рассказал, что предложение Путина о «пасхальном перемирии» носит гуманитарный характер. Он напомнил: Пасха — святой праздник как для жителей РФ, так и для Украины и ее народа. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва в курсе слов Зеленского о готовности на время остановить боевые действия. По словам Пескова, РФ хочет не просто перемирия, а прочного и устойчивого мира.

«Этот мир может наступить сегодня. В случае если президент Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение», — пояснил он, не уточнив, о каком решении идет речь.

По мнению Липового, шансы на долгосрочные договоренности между Россией и Украиной есть. Однако пока можно говорить о том, что инициатива полностью исходит от Москвы.

«Киевский режим не заинтересован ни в перемирии, ни в мире на Украине. Он делает все, чтобы конфликт продолжался», — считает он.

При этом Герой России полагает, что многое будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке. Именно на нем сейчас сконцентрировано внимание Запада, ослабившего поддержку Украины.

«Киев остался один на один со своими проблемами. Чем дольше будет продолжаться война США с Ираном, тем быстрее может закончиться украинский конфликт», — указал собеседник.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, пока ожидать продления перемирия после пасхальных выходных не стоит: Россия на этой не пойдет, так как Киев не способен соблюдать договоренности.

«Сколько бы миротворческих идей мы ни предлагали ранее, Украиной они все были отвергнуты либо сорваны. Киев несамостоятельный, он будет делать все, что ему скажут заморские хозяева. Кураторам Владимира Зеленского не нужно, чтобы в стране установился мир», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

