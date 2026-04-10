Путин распорядился остановить боевые действия на время празднования православной Пасхи. В прошлом году аналогичные договоренности были нарушены Киевом. Почему Россия раз за разом предлагает прекратить огонь на Пасху и стоит ли повторять этот опыт, учитывая провокации украинцев, рассказал в колонке для NEWS.ru политический обозреватель, член Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Чаусов.

Как Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин распорядился остановить боевые действия на период празднования Пасхи. Как сообщили в пресс-службе Кремля, режим тишины начнется в 16:00 11 апреля и будет действовать до конца дня 12 апреля 2026 года.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру России и также прекратит огонь на этот период. Российский лидер дал четкие указания военнослужащим: соблюдать перемирие, но сохранять полную боевую готовность для немедленного ответа противнику в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия не согласовывала заранее с другими участниками переговоров по Украине решение о пасхальном перемирии. Он подчеркнул, что объявление режима прекращения огня не обсуждалось ни с американской стороной, выступающей посредником, ни с Киевом.

Как Киев может использовать пасхальное перемирие

Год назад Москва также пошла на трехдневное прекращение огня во время православного праздника. Однако опыт оказался неудачным: командование ВСУ не собиралось соблюдать никакие договоренности.

По данным Минобороны РФ, за время прекращения огня, которое длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля 2025 года, ВСУ совершили 4900 нарушений. Они использовали для атак 90 БПЛА самолетного типа, а также 19 раз обстреляли приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев применил дальнобойные ракеты HIMARS для ударов по топливно-энергетической инфраструктуре России вопреки предыдущим договоренностям сторон не наносить удары по ТЭК.

Реактивная система залпового огня HIMARS

Военные эксперты в беседах с NEWS.ru тогда предположили, что сама по себе идея перемирия была уловкой: украинские войска получили возможность бить по России без риска ответных ударов и, возможно, рассчитывали улучшить свое положение на поле боя, а также нанести нашей стране максимальный урон.

Есть основания полагать, что Киев и в этом году может попытаться использовать «пасхальное перемирие» в своих целях. Примерное направление активности ВСУ на сегодняшний день известно. Скорее всего, это будет район Константиновки в ДНР. Российские войска сейчас уверенно движутся к освобождению этих территорий и выдавливанию украинской армии из Донбасса. Косвенным подтверждением этого служит недавний визит главкома ВСУ Александра Сырского в город. Для Украины это наиболее приоритетный участок фронта. Впрочем, никакое перемирие, даже если Россия инициирует его в очередной раз, не изменит ход событий и не позволит ВСУ провести контратаку — в этом уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

У Украины нет ничего святого

Киев неоднократно показывал, что к каноническому, да и вообще какому угодно христианству относится враждебно. Он планомерно продолжает гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ), изгоняя монахов из Киево-Печерской Лавры, бросая в тюрьму православных епископов и избивая священников.

Киевская церковь

ПЦУ — нынешняя де-факто государственная церковь Украины — чисто исторически сборище самосвятов, еретиков и отлученных от канонической Церкви персонажей. У них настолько свое «альтернативное христианство», что христианами их считать крайне сложно. А если говорить про чиновников из ближайшего окружения Зеленского, то там вообще обнаруживается дремучее оккультное мракобесие, которое местами напоминает самый банальный сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Для таких людей и для такой государственной идеологии слова «Рождество» и «Пасха» не значат ровным счетом ничего — скорее, они являются символами «непримиримого врага».

Зачем России перемирие с Украиной

Почему же в России до сих пор готовы на пасхальное перемирие с Киевом? С православной точки зрения, быть христианином — это не для кого-то. В этой логике не важно, какие еретики собрались в Киеве. Главное — оставаться истинно верующим даже в окружении чертей. «Господь поругаем не бывает» — фраза ровно об этом. Есть и второй важный момент — это перемирие действительно затронет, отсрочит смерть, а может даже и спасет жизнь православным христианам, которые воюют на стороне ВСУ.

Несмотря на все гонения и фактически нелегальный статус, каноническая УПЦ остается самой многочисленной религиозной организацией там. Это значит, что ее прихожане исчисляются миллионами, десятками миллионов людей, которых силой забирают и отправляют на фронт «охотники за головами» из ТЦК. Более того, вероятность, что именно эти православные прихожане попадут на передовую, выше — хотя бы потому, что их больше.

Именно им Владимир Путин хочет подарить передышку и отсрочку от смерти. Любые пасхальные и рождественские перемирия, инициатором которых выступает Россия — про этих обычных людей, а не про Зеленского, Сырского или Буданова с Залужным.

Военнослужащие ВСУ

Нюанс тут в том, что Украина за последние 12 лет продемонстрировала такую степень бесчеловечности — в том числе и на уровне рядового состава ВСУ, — что все больше, кажется: украинская армия сплошь состоит из адептов самых разных оккультных движений. Остался ли на той стороне кто-то, для кого Пасха — это не пустой звук?

Поэтому милосердие России не безгранично. Если Украина в третий раз превратит православный праздник в прикрытие для атак, небеса над Киевом после окончания перемирия могут оказаться отнюдь не пасхальными. Комплекс «Орешник», чья досягаемость и мощь не оставляют иллюзий, ждет своего часа. В Москве Зеленскому, судя по всему, дали последний шанс — но понимает ли он, что будет если, если снова не оправдает ожиданий?

