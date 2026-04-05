ВС России продвинулись к Константиновке в районе Новодмитровки

Вооруженные силы России продвигаются к Константиновке по флангам рядом с Илиновкой и Новодмитровкой, сообщил Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, ВСУ пытаются удержаться в промзоне города. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

На Константиновском направлении наши подразделения продолжают продвигаться по флангам в районе Ильиновки и Новодмитровки. В самой Константиновке боевые действия идут в районе железнодорожного вокзала, в центральной части. Противник пытается удержаться и закрепиться в промзоне. Но наши подразделения приближают освобождение этого населенного пункта, — уточнил Пушилин.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов предположил, что летом 2026 года Вооруженные силы России займутся деблокированием Черного моря. По его мнению, в настоящее время флот НАТО, а не Вооруженных сил Украины, находится в Херсоне, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мертвая зона для украинских войск достигла северных окраин Херсона. По его словам, подразделения войск беспилотных систем свободно наблюдают, фиксируют перемещения ВСУ и наносят уничтожающие удары.