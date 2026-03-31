31 марта 2026 в 13:06

Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне

Сальдо: российские БПЛА создали мертвую зону для ВСУ на севере Херсона

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мертвая зона для украинских войск достигла северных окраин Херсона, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, подразделения войск беспилотных систем свободно наблюдают, фиксируют перемещения противника и наносят уничтожающие удары.

Несмотря на заявления украинской стороны о «контроле неба», реальная картина иная. Наши подразделения войск беспилотных систем свободно ведут наблюдение, фиксируют перемещения противника и наносят уничтожающие удары по выявленным военным целям. Работа ведется точно и профессионально, — написал он.

Ранее Сальдо сообщил, что Херсон стал похож на военную базу из-за политики украинского правительства и действий вооруженных сил страны. По его словам, мирные жители вынуждены жить в состоянии постоянного давления и страха.

До этого Сальдо рассказал, что ситуация в прифронтовом городе Алешки Херсонской области остается сложной из-за действий противника, направленных на изоляцию населенного пункта. По его словам, украинские силы предпринимают систематические попытки перекрыть каналы снабжения города продуктами и другими важными товарами.

