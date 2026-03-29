Херсон стал похож на военную базу из-за политики украинского правительства и действий вооруженных сил страны, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, мирные жители вынуждены жить в состоянии постоянного давления и страха.

По тем данным, что мы получаем, Херсон все больше превращен в военную зону. Нормальной гражданской жизни там становится меньше, — отметил он.

По словам Сальдо, коммунальная инфраструктура в городе изнашивается и разрушается. Ни о каком восстановлении речи нет. Киев в первую очередь занят военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу «нормальное дыхание», уточнил губернатор.

Ранее Сальдо рассказал, что ситуация в прифронтовом городе Алешки Херсонской области остается сложной из-за действий противника, направленных на изоляцию населенного пункта. По его словам, украинские силы предпринимают систематические попытки перекрыть каналы снабжения города продуктами и другими важными товарами.