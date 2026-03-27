27 марта 2026 в 11:34

ВСУ пытаются отрезать российский город от поставок продуктов

Сальдо заявил о попытках ВСУ отрезать Алешки от продовольственных поставок

Ситуация в прифронтовом городе Алешки Херсонской области остается сложной из-за действий противника, направленных на изоляцию населенного пункта, заявил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, украинские силы предпринимают систематические попытки перекрыть каналы снабжения города продуктами и другими важными товарами.

Противник наносит удары по любому транспорту с использованием беспилотников, а также обстреливает дорожные маршруты, сообщил глава региона. Он добавил, что дополнительную угрозу создает дистанционное минирование путей, по которым осуществляется доставка грузов.

Ситуация объективно сложная, и скрывать это никто не собирается. Особенно тяжело в Алешках и ряде других прифронтовых населенных пунктов <…> В таких условиях подвозить продукты, медикаменты и товары первой необходимости очень непросто, — сказал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ атаковали сразу две школы в Новой Маячке и Михайловке. По его словам, в результате обошлось без жертв и пострадавших. Дети и персонал школ успели вовремя эвакуироваться из зданий.

Под Киевом резко обмелело водохранилище
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
В Иране отчитались о задержании трех израильских агентов
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Врач предупредил, какие опасные состояния маскируются под панические атаки
В Россотрудничестве раскрыли новые детали атаки на Русский дом в Праге
Ночной режим: как интерьер помогает телу отключиться
Свадебные салоны приготовили неприятные «сюрпризы» для невест
Жителей Иркутской области обвинили в организации подпольных азартных игр
Почему не работает WhatsApp 27 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
В АТОР оценили потери туротрасли из-за войны на Ближнем Востоке
Иран получил от России еще одну крупную партию гумпомощи в 313 тонн
Аракчи подсчитал количество иранских школ, разрушенных с начала войны
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

