ВСУ пытаются отрезать российский город от поставок продуктов Сальдо заявил о попытках ВСУ отрезать Алешки от продовольственных поставок

Ситуация в прифронтовом городе Алешки Херсонской области остается сложной из-за действий противника, направленных на изоляцию населенного пункта, заявил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, украинские силы предпринимают систематические попытки перекрыть каналы снабжения города продуктами и другими важными товарами.

Противник наносит удары по любому транспорту с использованием беспилотников, а также обстреливает дорожные маршруты, сообщил глава региона. Он добавил, что дополнительную угрозу создает дистанционное минирование путей, по которым осуществляется доставка грузов.

Ситуация объективно сложная, и скрывать это никто не собирается. Особенно тяжело в Алешках и ряде других прифронтовых населенных пунктов <…> В таких условиях подвозить продукты, медикаменты и товары первой необходимости очень непросто, — сказал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ атаковали сразу две школы в Новой Маячке и Михайловке. По его словам, в результате обошлось без жертв и пострадавших. Дети и персонал школ успели вовремя эвакуироваться из зданий.