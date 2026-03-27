Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам Сразу две школы в Херсонской области попали под прицел ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали сразу две школы в Новой Маячке и Михайловке в Херсонской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в результате обошлось без жертв и пострадавших. Дети и персонал школ успели вовремя эвакуироваться из зданий.

В Новой Маячке Алешкинского МО и Михайловке Скадовского МО беспилотники атаковали здания школ. В обоих случаях дети и персонал были заранее выведены из зданий. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, ВСУ обстреляли Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Костогрызово, Саги и Старую Збурьевку. Беспилотники также атаковали населенные пункты: Великие Копани, Великая Кардашинка, Гладковка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Крынки, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Нечаево, Новая Збурьевка, Новокиевка, Песчановка, Песчаное, Подстепное, Солонцы, Старая Маячка и Таврийское.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области с помощью беспилотников. По его словам, из здания эвакуировали 35 человек, в том числе 30 детей.