27 марта 2026 в 10:50

Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам

Сразу две школы в Херсонской области попали под прицел ВСУ

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы Украины атаковали сразу две школы в Новой Маячке и Михайловке в Херсонской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в результате обошлось без жертв и пострадавших. Дети и персонал школ успели вовремя эвакуироваться из зданий.

В Новой Маячке Алешкинского МО и Михайловке Скадовского МО беспилотники атаковали здания школ. В обоих случаях дети и персонал были заранее выведены из зданий. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, ВСУ обстреляли Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Костогрызово, Саги и Старую Збурьевку. Беспилотники также атаковали населенные пункты: Великие Копани, Великая Кардашинка, Гладковка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Крынки, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Нечаево, Новая Збурьевка, Новокиевка, Песчановка, Песчаное, Подстепное, Солонцы, Старая Маячка и Таврийское.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области с помощью беспилотников. По его словам, из здания эвакуировали 35 человек, в том числе 30 детей.

Херсонская область
Владимир Сальдо
школы
школьники
дети
ВСУ
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

