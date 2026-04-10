Россия не будет продлевать режим прекращения огня с Украиной после завершения пасхальных праздников, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Киев не способен соблюдать договоренности, а западные кураторы украинского руководства не заинтересованы в установлении мира.

Пасхальные перемирия имели место еще во время Первой мировой войны, мы на них соглашались. Сейчас наш президент [Владимир Путин], как истинный христианин, установил режим прекращения огня, так как Пасха — это праздник мира и света. Что касается окончания ударов в дальнейшем, мы понимаем, что с киевским режимом договариваться нельзя. Сколько бы миротворческих идей мы ни предлагали ранее, Украиной они все были отвергнуты либо сорваны. Киев несамостоятельный, он будет делать все, что ему скажут заморские хозяева. Кураторам Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) не нужно, чтобы в стране установился мир, — пояснил Матвийчук.

Ранее Путин распорядился остановить боевые действия на Украине на период празднования Пасхи. Режим тишины вступит в силу с 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля 2026 года.