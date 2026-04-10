Военный эксперт раскрыл нюансы перемирия с Украиной после Пасхи

Военэксперт Матвийчук: Россия не продлит перемирие с Украиной после Пасхи

Россия не будет продлевать режим прекращения огня с Украиной после завершения пасхальных праздников, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Киев не способен соблюдать договоренности, а западные кураторы украинского руководства не заинтересованы в установлении мира.

Пасхальные перемирия имели место еще во время Первой мировой войны, мы на них соглашались. Сейчас наш президент [Владимир Путин], как истинный христианин, установил режим прекращения огня, так как Пасха — это праздник мира и света. Что касается окончания ударов в дальнейшем, мы понимаем, что с киевским режимом договариваться нельзя. Сколько бы миротворческих идей мы ни предлагали ранее, Украиной они все были отвергнуты либо сорваны. Киев несамостоятельный, он будет делать все, что ему скажут заморские хозяева. Кураторам Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) не нужно, чтобы в стране установился мир, — пояснил Матвийчук.

Ранее Путин распорядился остановить боевые действия на Украине на период празднования Пасхи. Режим тишины вступит в силу с 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи спасали ребенка, съевшего обивку дивана
«Старая и плоская»: 44-летнюю Волкову уволили из-за возраста
Стало известно, как проведут «Бессмертный полк» в 2026 году
Сальдо назвал Алешки «пятном на глазу» для Украины
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Раскрыта роковая тайна гибели туристов на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

