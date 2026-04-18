На Западе испугались угрозы Хаменеи в адрес Трампа Express: угроза Хаменеи нанести поражение Трампу оказалась пугающей

Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении поражения США и президенту Дональду Трампу было пугающим, заявили аналитики издания Daily Express. Накануне арабский политик сообщил, что ВМС страны готовы ударить по силам Соединенных Штатов и Израиля.

Верховный лидер Ирана выступил с пугающей угрозой в новом сенсационном обращении, одновременно жестоко отчитав Дональда Трампа и американские войска, — отметили в издании.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что Дональду Трампу не удастся завершить войну с Ираном силой. По его словам, конфликт завершится путем заключения сделки, учитывающей интересы Тегерана.

До этого представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что Вооруженные силы Ирана восстановили режим военного контроля над Ормузом из-за блокады со стороны Вашингтона. Он отметил, что США продолжают заниматься пиратством.

Также отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ложные утверждения американского президента об Ормузском проливе только затягивают конфликт с Ираном. Он также выразил мнение, что подобными действиями американский лидер наносит вред прежде всего самим Штатам.